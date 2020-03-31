https://static.news.ru/photo/7a0ae5d0-73e7-11ea-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Mullenix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Издатель Bethesda и студия id Software объявили об отмене юбилейного, 25-го QuakeCon впервые за всю историю мероприятия. Причиной стала пандемия COVID-19.

An update on QuakeCon 2020: pic.twitter.com/1FYUauI7PY — QuakeCon (@QuakeCon) March 31, 2020

Здоровье и безопасность наших сотрудников, волонтёров, поставщиков, спонсоров и игроков всегда будут нашим главным приоритетом, и в эти времена было неправильно говорить о сборищах — это последнее, что любой из нас должен делать правильно сейчас, — говорится в заявлении компаний.

Разработчики полагают, что ситуация с коронавирусом может улучшиться к августу (в этот месяц должен был пройти QuakeCon), но им просто не удастся полностью подготовиться к проведению мероприятия.

В середине марта NEWS.ru сообщил, что Entertainment Software Association (ESA) отменила из-за коронавируса крупнейшую выставку индустрии компьютерных игр Electronic Entertainment Expo 2020 (E3 2020), которая должна была состояться в июне 2020 года в Лос-Анджелесе.

Ранее NEWS.ru также опубликовал обзор на DOOM Eternal.