Здоровье и безопасность наших сотрудников, волонтёров, поставщиков, спонсоров и игроков всегда будут нашим главным приоритетом, и в эти времена было неправильно говорить о сборищах — это последнее, что любой из нас должен делать правильно сейчас, — говорится в заявлении компаний.
Разработчики полагают, что ситуация с коронавирусом может улучшиться к августу (в этот месяц должен был пройти QuakeCon), но им просто не удастся полностью подготовиться к проведению мероприятия.
В середине марта NEWS.ru сообщил, что Entertainment Software Association (ESA) отменила из-за коронавируса крупнейшую выставку индустрии компьютерных игр Electronic Entertainment Expo 2020 (E3 2020), которая должна была состояться в июне 2020 года в Лос-Анджелесе.