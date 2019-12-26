https://static.news.ru/photo/61d5746a-27d6-11ea-b490-fa163e074e61_660.jpg Фото: kojimaproductions.jp

Журнал Famitsu традиционно опросил японских разработчиков и знаменитостей, чтобы определить лучшую игру. В 2019 году почётный титул достался Death Stranding от Хидео Кодзимы.

Второе место заняла Dragon Quest Walk, третье — Sekiro: Shadows Die Twice. Четвёртая позиция досталась Fire Emblem: Three Houses, а замыкает тройку лидеров Ring Fit Adventure. С топ-10 игр 2019 от Famitsu можно ознакомиться ниже:

Death Stranding Dragon Quest Walk Sekiro: Shadows Die Twice Fire Emblem: Three Houses Ring Fit Adventure Polkemon Swird & Shield Days Gone Monster Hunter: World Iceborne Dragon Quest Builders 2 Apex Legends

В опросе приняли участие 132 человека, подавляющее большинство из которых — известные японские разработчики игр. В 2018 году игрой года стал «Человек-паук», за которым следовали Monster Hunter: World и «Detroit: Стать человеком».

Ранее NEWS.ru рассказал, что игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.