Журнал Famitsu традиционно опросил японских разработчиков и знаменитостей, чтобы определить лучшую игру. В 2019 году почётный титул достался Death Stranding от Хидео Кодзимы.
Второе место заняла Dragon Quest Walk, третье — Sekiro: Shadows Die Twice. Четвёртая позиция досталась Fire Emblem: Three Houses, а замыкает тройку лидеров Ring Fit Adventure. С топ-10 игр 2019 от Famitsu можно ознакомиться ниже:
- Death Stranding
- Dragon Quest Walk
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Fire Emblem: Three Houses
- Ring Fit Adventure
- Polkemon Swird & Shield
- Days Gone
- Monster Hunter: World Iceborne
- Dragon Quest Builders 2
- Apex Legends
В опросе
Ранее NEWS.ru рассказал, что игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.
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