Фото: kojimaproductions.jp

Игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.

За ними следуют Sekiro: Shadows Die Twice (90 баллов), ставшая игрой года на The Game Awards 2019, Asgard's Wrath (89 баллов) и Slay the Spire (89 баллов). В перечень не...