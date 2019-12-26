Фото: kojimaproductions.jp

Журнал Famitsu традиционно опросил японских разработчиков и знаменитостей, чтобы определить лучшую игру. В 2019 году почётный титул достался Death Stranding от Хидео Кодзимы.

Второе место заняла Dragon Quest Walk, третье — Sekiro: Shadows Die Twice. Четвёртая позиция досталась Fire Emblem: Three Houses, а замыкает тройку лидеров Ring Fit Adventure. С топ-10 игр 2019 от Famitsu можно ознакомиться ниже:

  1. Death Stranding
  2. Dragon Quest Walk
  3. Sekiro: Shadows Die Twice
  4. Fire Emblem: Three Houses
  5. Ring Fit Adventure
  6. Polkemon Swird & Shield
  7. Days Gone
  8. Monster Hunter: World Iceborne
  9. Dragon Quest Builders 2
  10. Apex Legends

В опросе приняли участие 132 человека, подавляющее большинство из которых — известные японские разработчики игр. В 2018 году игрой года стал «Человек-паук», за которым следовали Monster Hunter: World и «Detroit: Стать человеком».

Ранее NEWS.ru рассказал, что игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.

 

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