Споров о пользе и вреде видеоигр с каждым годом становится всё больше. Развитие индустрии способствует популяризации виртуальных развлечений среди широкой аудитории. Противники заявляют о прямой связи игр и нападений с применением оружия и обвиняют их в «романтизации насилия», в то время как другая сторона видит в них пользу. Если, конечно, не злоупотреблять этим увлечением.
Так, эксперты из АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) предложили Минпросвещению ввести в школах киберспортивные дисциплины. Среди них оказались представители различных жанров: Dota 2 (не путать с «Докой 2»), Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft, StarCraft II и CodinGame.
Каждая из представленных игр должна развивать у учащегося определённые навыки. Например, Dota 2 и World of Tanks отвечают за скорость реакции и командную игру, футбольный симулятор EA и космическая стратегия Blizzard — за стратегическое мышление и логику, а Minecraf — за креативность, абстрактное мышление и ориентацию на местности.
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Кроме того, специалисты ИРИ подготовили и направили в Минпросвещения экспертные рекомендации, где предлагают делать паузы в процессе игры, чтобы не напрягать глаза, разного рода разминки, включили в киберфакультативы, занятия по целеполаганию и тайм-менеджменту, — добавил Петров.
Однако вскоре после появления новости Минпросвещения РФ отвергло идею о школьных уроках с компьютерными играми. В ведомстве заявили, что школьная программа уже достаточно загружена предметами и добавлять новую дисциплину не стоит.
Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся, — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Зарождающаяся тенденция
Видеоигры в образовательном процессе хоть и подвергаются сомнениям, но всё же используются в некоторых учебных заведениях. Один из самых недавних примеров — Школа Ричарда Клоудсли, расположенная в Лондоне и предназначенная для детей с ограниченными возможностями. Она считается первой школой в Великобритании, которая ввела классы по видеоиграм. Ребята ходят и на стандартные уроки, но именно виртуальные занятия расширяют возможности для социального взаимодействия между учащимися.
Разумеется, в списке доступных игр отсутствуют проекты для взрослой аудитории, и в большинстве своём ученики играют в милые головоломки. Но при этом школа разрешает детям запускать Minecraft, которую в конце мая красноярский депутат обвинил в пропаганде насилия. Отвечая на вопрос, что нового привносят игры в образовательный процесс, директор школы Фрэнсис Гонсалес заявил, что такие уроки определённо имеют обучающую функцию и помогают ученикам понять механизмы, управляющие реальным миром.
Преподаватели в высших учебных заведениях также пробуют использовать подобный метод взаимодействия со студентами. Доцент кафедры языков, литературы и культуры Сент-Луисского университета Симон Бреньи (Simone Bregni) вот
Впервые Бреньи начал внедрять нововведение на уроках в 1997 году, и развитие индустрии позволило углубить этот процесс. По словам преподавателя, сейчас игры становятся интерактивными фильмами. На своих занятиях Бреньи использовал Final Fantasy, Heavy Rain и Rise of the Tomb Raider, но одной из самых полезных он считает вторую часть Assassin’s Creed. Действие игры разворачивается во Флоренции времён правления Медичи, и этот опыт позволяет ученикам эффективнее изучать итальянский язык.
Бреньи использует виртуальные развлечения, чтобы усилить словарный запас и грамматику, представить культурные данные и научить студентов решать проблемы на итальянском языке. Он связывает определённые главы игры с педагогическими целями, подготавливает рабочие таблицы для применения в соответствующих игровых проектах и просит учащихся обсуждать и размышлять в специальном письменном упражнении — Identify, Acquire, Create («Идентифицируй, приобретай, создавай»).
Я твердо верю, что обучение должно быть весёлым. Тот факт, что это весело, не делает процесс менее серьёзным — он просто более эффективен, — считает доцент.
Широкий потенциал
Возвращаясь к серии Assassin's Creed, важно уточнить — экшен переносит игроков в разные временные эпохи, начиная от времён Третьего крестового похода и заканчивая Викторианской эпохой. Неотъемлемыми частями франшизы стали точное воссоздание памятников архитектуры и появление реальных исторических личностей. В Assassin's Creed: Origins авторы решили пойти ещё дальше и добавили в игру интерактивный тур.
Его суть заключалась в том, чтобы показать виртуально воссозданный Древний Египет так, чтобы игроки не отвлекались на сюжет или сражения. Разработчики добавили более 75 тематических туров об архитектуре, людях и быте с подробными комментариями.
Профессор дидактики истории в Монреальском университете Марк-Андре Этье (Marc-André Éthier), изучающий материалы, которые используются для преподавания истории в средней школе, заметил, что традиционные инструменты, такие как учебники, применяются реже. Узнав об интересной задумке Ubisoft (авторы Assassin's Creed), он
В эксперименте приняли участие около 350 учеников нескольких школ Монреаля в возрасте от 12 до 16 лет. Их разделили на группы по 40 человек и попросили пройти начальный тест. Затем одна половина каждой группы отправилась на изучение игровой библиотеки Александрии, в то время как другая — на урок с реальным учителем. По завершении ученики вновь прошли тест.
Этье сообщили, что ребята, слушавшие учителя, справились с тестом лучше, чем те, кто посетил виртуальную экскурсию. Но тем не менее профессор остался доволен итоговыми данными — результаты игроков после интерактивного тура улучшились в разбросе от 22% до 44%.
При этом следует помнить, что игры прежде всего относятся к развлекательному контенту, и чаще всего авторы в угоду ему жертвуют реализом. Как считает эксперт по истории Египта Эвелин Феррон, которая участвовала в создании проекта, занимаясь подобной разработкой, необходимо тщательно проработать эффект погружения. А это приводит к тому, что иногда приходится обманывать историю.