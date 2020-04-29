Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Valhalla

https://static.news.ru/photo/4e92290c-8a55-11ea-84f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin's Creed с подзаголовком Valhalla («Assassin’s Creed Вальгалла»). В рамках трансляции знаменитый художник Коуд Абдо, известный как Bosslogic, в прямом эфире нарисовал ключевой арт проекта.

Действие игры будет происходить в эпоху викингов. Разработчики также сообщили, что мировая премьера дебютного трейлера состоится завтра, 30 апреля, в 18:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.