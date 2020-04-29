Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Valhalla

Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin's Creed с подзаголовком Valhalla («Assassin’s Creed Вальгалла»). В рамках трансляции знаменитый художник Коуд Абдо, известный как Bosslogic, в прямом эфире нарисовал ключевой арт проекта.
Действие игры будет происходить в эпоху викингов. Разработчики также сообщили, что мировая премьера дебютного трейлера состоится завтра, 30 апреля, в 18:00 по московскому времени.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.
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