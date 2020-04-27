The Last of Us. Part II выйдет в середине июня

Фото: playstation.com

Неизвестный пользователь создал YouTube-канал под названием The Last of Us 2 Leaks и опубликовал на нём несколько роликов из игры. Некоторые из них раскрывают важные сюжетные повороты.

Помимо заставок в Сети также оказалась и такая спойлерная информация, как список уровней и детали истории. По неподтверждённой информации, источником массовой утечки стал недовольный сотрудник Naughty Dog, которой не смог...