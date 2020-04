The Last of Us. Part II выйдет в середине июня

https://static.news.ru/photo/a7162ec8-88a4-11ea-9ae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

Sony назвала точную дату выхода постапокалиптического экшена The Last of Us. Part II («Одни из нас: Часть II»). Сиквел станет доступен владельцам PS4 19 июня.

Компания также отодвинула дату релиза другого эксклюзива, Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»). Приключенческий боевик про первое монгольское вторжение в Японию переехал с 26 июня на 17 июля.

Sony поделилась новой датой релиза «Одни из нас: Часть II» на следующий день после масштабной утечки по игре. 26 апреля неизвестный пользователь создал YouTube-канал под названием The Last of Us 2 Leaks и опубликовал на нём несколько роликов из игры. Некоторые из них раскрывают важные сюжетные повороты.