The Last of Us. Part II выйдет в середине июня

Sony назвала точную дату выхода постапокалиптического экшена The Last of Us. Part II («Одни из нас: Часть II»). Сиквел станет доступен владельцам PS4 19 июня.
Компания также отодвинула дату релиза другого эксклюзива, Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»). Приключенческий боевик про первое монгольское вторжение в Японию
Sony поделилась новой датой релиза «Одни из нас: Часть II» на следующий день после масштабной утечки по игре. 26 апреля неизвестный пользователь создал YouTube-канал под названием The Last of Us 2 Leaks и опубликовал на нём несколько роликов из игры. Некоторые из них раскрывают важные сюжетные повороты.
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