https://static.news.ru/photo/98848304-e9bd-11e9-8464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony

Президент SIE Worldwide Studios Сюхэй Ёсида поделился своими впечатлениями от PS4-эксклюзива Death Stranding. Он сравнил сюжет игры с оригинальными сериалами Netflix.

Я бы сравнил историю [Death Stranding] с действительно хорошо сделанным оригинальным сериалом Netflix... Кроме того, я слышал, что вы определённо будете плакать, когда достигнете второй половины игры. Сотрудники Kojima Productions поделились со мной этим, и даже люди из Sony, занимающиеся поиском ошибок, рассказали мне об этом, — рассказал Ёсида в интервью Dengeki Online.

В общей сложности Ёсида наиграл около 10 часов, но, по его словам, даже после этого ему показалось, что история только начинается.

Кроме того, президент SIE Worldwide Studios коснулся темы следующего поколения консолей, которое, как он считает, вероятно, сосредоточится на создании новых способов игры, а не на улучшении графики. Сокращение количества загрузок также остаётся для разработчиков одной из основных задач.

Death Stranding поступит в продажу 8 ноября.

Ранее News.ru рассказал, что Хидео Кодзима посетил «ИгроМир-2019» и Comic Con Russia 2019 и показал посетителям майский трейлер Death Stranding с русским дубляжом.