Создатели S.T.A.L.K.E.R. отказались продавать свои игры в России

Украинская студия-разработчик видеоигр GSC Game World объявила об отказе продавать свои игры на территории России. При этом покупатели, которые успели оформить предзаказ на цифровую версию второй части S.T.A.L.K.E.R. получат копию игры. Во всех остальных случаях предусмотрен возврат средств, сообщило официальное сообщество компании во «ВКонтакте».

Мы знаем, что есть люди, которые осознают происходящее. И вы также столкнётесь с невозможностью покупки. Разделение невозможно, — сказано в сообщении разработчиков.

Также известно, что студия изменила название S.T.A.L.K.E.R. 2 на платформе Steam с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl, которое является правильной транслитерацией названия города с украинского языка.

Большинство западных компаний после «ухода» захотят найти возможность остаться в России, заявил ранее экономист Егор Клопенко. Он отметил, что многие производители уже пытаются сохранить производство, сервисные компании — клиентов и объём услуг, даже под другим брендом. По его словам, компании могут пойти на сделку с российскими властями.

Он добавил, что одним из условий для сохранения бизнеса может стать сохранение компаниями трудовых коллективов и заработной платы. Эксперт при этом согласился с решением правительства о национализации собственности уходящих компаний и назвал его стратегически правильным.