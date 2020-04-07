Sony возвращает деньги за предзаказ The Last of Us Part 2

Фото: Sony

Японский разработчик Хидео Кодзима в ходе интервью с организаторами BAFTA Games Awards 2020 поделился планами на будущее. Геймдизайнер хочет поработать над хоррором, использующим революционный метод создания ужаса, который заставит игроков «не только обмочиться, но и обделаться».

Меня легко напугать, поэтому я уверен, что смогу создать что-то более ужасное, чем, возможно, другие. Я боюсь таких вещей, как темнота, и представляю тени призраков в темноте. Точно так же,...