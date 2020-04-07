Sony возвращает деньги за предзаказ The Last of Us Part 2

Sony убрала The Last of Us Part 2 и Iron Man VR из сервиса PS Store. Пользователи, оформившие ранее предзаказы, уже начали получать обратно за них деньги.
Возврат средств напрямую связан с изменением времени релиза — политика PS Store не разрешает открывать предварительные заказы на проекты без точной даты выхода.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony отложила старт The Last of Us Part II и Marvel's Iron Man VR в связи с пандемией COVID-19. Игра о Железном человеке должна была выйти 15 мая, а сиквел постапокалиптического боевика от Naughty — 29 мая.
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