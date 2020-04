Sony представила контроллер для PlayStation 5

https://static.news.ru/photo/9d6ea742-5325-11ea-b402-fa163e074e61_660.jpg Sony PS5 Фото: playstation.com

Компания Sony презентовала геймпад для консоли следующего поколения PlayStation 5. Контроллер получил название DualSense.

A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller.



More details and images: https://t.co/3dBdE8AHdf pic.twitter.com/D90gGpHNDr — PlayStation Europe (@PlayStationEU) April 7, 2020

Помимо уже известных изменений (улучшенной функции вибрации, с помощью которой игрок сможет по-разному ощущать передвижение героя на различных поверхностях, и адаптивных триггеров, позволяющих почувствовать «натяжение тетивы на луке») разработчики увеличили время автономной работы батареи геймпада и уменьшили его вес.

Кнопка Share («Поделиться») будет заменена на Create («Создать»): она предложит игрокам «новые способы создания эпического игрового контента», о которых компания расскажет ближе к выходу консоли. DualSense также получил встроенный набор микрофонов для общения без гарнитуры и слегка изменённую сенсорную панель, совмещённую со световой.

Консоль PS5 должна поступить в продажу в конце 2020 года.

