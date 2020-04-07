Sony представила контроллер для PlayStation 5

Помимо уже известных изменений (улучшенной функции вибрации, с помощью которой игрок сможет по-разному ощущать передвижение героя на различных поверхностях, и адаптивных триггеров, позволяющих почувствовать «натяжение тетивы на луке») разработчики увеличили время автономной работы батареи геймпада и уменьшили его вес.
Кнопка Share («Поделиться») будет заменена на Create («Создать»): она предложит игрокам «новые способы создания эпического игрового контента», о которых компания расскажет ближе к выходу консоли. DualSense также получил встроенный набор микрофонов для общения без гарнитуры и слегка изменённую сенсорную панель, совмещённую со световой.
Консоль PS5 должна поступить в продажу в конце 2020 года.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony убрала The Last of Us Part 2 и Iron Man VR из сервиса PS Store. Пользователи, оформившие ранее предзаказы, уже начали получать обратно за них деньги.