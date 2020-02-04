https://static.news.ru/photo/4512eec0-471b-11ea-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Lakomski/Global Look Press

Компания Sony отчиталась за третий квартал 2019 финансового года. Количество отгруженных консолей PlayStation 4 (PS4) достигло отметки в 108,9 млн.

Всего за минувший квартал Sony поставила 6,1 млн устройств, что на 2 млн меньше, чем за аналогоичный период прошлого года. Производитель не изменил прогноз на текущий финансовый год — разработчики уверены, что до 31 марта 2020 года им удастся отгрузить 13,5 млн.

На 31 декабря 2019 года число подписчиков PS Plus составило 38,8 млн (на 2,5 млн больше, чем за тот же период предыдущего финансового года). Продажи игр достигли 81.1 млн единиц, из них 49% пришлось на цифровые копии.

Ранее NEWS.ru рассказал, что грядущая игровая консоль PlayStation 5 (PS5) получит уникальные элементы, которые игровое подразделение Sony Interactive Entertainment пока не спешит раскрывать.