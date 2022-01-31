Sony купила создавшую Halo и Destiny студию за $3,6 млрд

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Нормативы по физподготовке киберспортсменов, утверждённые Минспортом России, никто проверять не станет, по крайней мере на крупных международных турнирах, отметил в разговоре с NEWS.ru экс-капитан Virtus.pro Ярослав Кузнецов, выступавший под ником NS. Собеседник предположил, что проверку устроят на внутренних соревнованиях — в студенческих лигах, чемпионатах и кубках РФ. Эксперт подчеркнул, что киберспортивные игры — Counter-Strike:Global Offensive (CS:GO), Dota 2, League of Legends — принадлежат частным компаниям, поэтому это «чисто коммерческая история».

Это бессмысленно. Надо понимать, что на крупных турнирах нормативы никто проверять не будет. Вот наши ребята из Team Spirit выиграли The International. Сомневаюсь, что кто-то из них их выполнит, хотя...