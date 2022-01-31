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Sony купила создавшую Halo и Destiny студию за $3,6 млрд

Sony купила создавшую игры Halo и Destiny студию Bungie за $3,6 млрд
02:26, 01 февраля 2022
Sony купила создавшую Halo и Destiny студию за $3,6 млрд Фото: playground.ru
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Sony приобрела американскую студию Bungie, занимающуюся разработкой компьютерных игр. Она является создателем таких знаменитых игровых вселенных, как Halo и Destiny. Сумма сделки составила $3,6 млрд, сообщается на сайте студии.

В Sony Interactive Entertainment (SIE) мы нашли партнёра, который безоговорочно поддерживает нас во всём, что мы делаем, <...> сохраняя при этом творческую независимость, — говорится в сообщении.

В свою очередь в Sony заявили, что Bungie сохранит возможность издавать игры на разных платформах.

Также в компании объявили о намерениях вывести Sony PlayStation за пределы формата игровой консоли и расширить аудиторию.

Несколько недель назад главный конкурент Sony компания Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard за $68,7 млрд.

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