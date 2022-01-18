Microsoft купит создателя легендарной игры Warcraft за $68,7 млрд

Корпорация Microsoft заявила о намерении приобрести компанию Blizzard, подарившую миру такие шедевры игровой индустрии. как Warcraft и Diablo. Сумма сделка составит $68,7 млрд, говорится на сайте компании.

Together with @ATVI_AB , we will usher in a new era of gaming that puts players and creators first and makes gaming safe, inclusive, and accessible to all. https://t.co/fF2Ig3gSfx — Satya Nadella (@satyanadella) January 18, 2022

Каждая акция Activision Blizzard обойдётся Microsoft по $95, что значительно выше цены закрытия по итогам последних торгов ($65,39).

Мы вкладываем значительные средства в контент мирового класса, развитие игрового сообщества и обычные технологии, чтобы открывать новую эру, где игроки и создатели игр будут стоять на первом месте, а сами игры будут безопасными, инклюзивными и доступными для всех, — поделился планам председатель компании Сатья Наделла.

Ожидается, что сделка завершится в 2023 году и в случае её успеха компания Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

В условия сделки входит передача к Microsoft прав на культовые вышеперечисленные игровые франшизы, а также Starcraft, Call of Duty, Overwatch и другие. Вместе с этим Microsoft получит права на организацию киберспортивных мероприятий через Major League Gaming.

Также сообщается, что игры будут добавлены в подписной сервис Game Pass, а сама компания Microsoft будет усиливать свои позиции также и в области мобильных игр.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft стала самой дорогой компанией в мире. Её капитализация достигла порядка $2,46 трлн. Таким образом, компания вытеснила с первого места Apple, которая занимала эту позицию более года.