Российские геймеры пожаловались на агрессию в онлайн-играх

https://static.news.ru/photo/2e178d58-71ee-11eb-92ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не менее 50% российских геймеров сталкиваются с агрессивным поведением со стороны других игроков. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами игрового подразделения Mail.ru Group MY.Games.

В виртуальном пространстве сталкивались с агрессией 52% опрошенных пользователей онлайн-игр, с оскорблениями — 53% и с троллингом — 49%. В опросе приняли участие 21 тысяча геймеров, пишет РБК. При этом в России чаще, чем в других странах любители компьютерных игр сталкиваются с агрессией. Во Франции только 37% опрошенных пожаловались на кибербуллинг, в Германии и США — по 51%.

Порядка 20% респондентов из России заявили, что несколько раз в год сталкиваются с депрессивным или тревожным состоянием. Разработчики онлайн-игр пытаются разрешить проблему агрессии и оскорблений в киберпространстве, но, по мнению экспертов, выплеск негатива в Интернете позволяет уменьшить уровень насилия в реальной жизни.

Как сообщал NEWS.ru, психологи рассказали о признаках интернет-зависимости, которая представляет собой хроническое заболевание, затрагивающее структуры мозга, в частности, отвечающие за память, мотивацию и вознаграждение.