Российские геймеры пожаловались на агрессию в онлайн-играх

Не менее 50% российских геймеров сталкиваются с агрессивным поведением со стороны других игроков. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами игрового подразделения Mail.ru Group MY.Games.
В виртуальном пространстве сталкивались с агрессией 52% опрошенных пользователей онлайн-игр, с оскорблениями — 53% и с троллингом — 49%. В опросе приняли участие 21 тысяча геймеров,
Порядка 20% респондентов из России заявили, что несколько раз в год сталкиваются с депрессивным или тревожным состоянием. Разработчики онлайн-игр пытаются разрешить проблему агрессии и оскорблений в киберпространстве, но, по мнению экспертов, выплеск негатива в Интернете позволяет уменьшить уровень насилия в реальной жизни.
Как сообщал NEWS.ru, психологи рассказали о признаках интернет-зависимости, которая представляет собой хроническое заболевание, затрагивающее структуры мозга, в частности, отвечающие за память, мотивацию и вознаграждение.