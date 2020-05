Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре

Фото: Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2/youtube.com

Sony презентовала бренд PlayStation Studios. Он объединит внутренние студии компании и их игры и будет запущен вместе с игровой консолью PS5 в конце 2020 года.

Наряду с логотипом Sony представила новое вступительное видео, которое появится при запуске игр. Ролик включает персонажей из Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clank, Horizon: Zero Dawn и The...