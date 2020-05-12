Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре

Организатор Summer Game Fest Джефф Кейли в рамках ивента представил обновлённую версию двух первых частей симулятора скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater. Игра поступит в продажу 4 сентября 2020 года.
За разработку игры отвечает студия Vicarious Visions, а издателем выступает Activision. Создатели обещают, что игроков ждут все оригинальные режимы (вместе с локальной игрой на двух человек), классичекий саундрей и ростер, включая самого легендарного Тони Хоука.
Ремастер Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 выйдет на PC (Epic Games Store), PS4 и Xbox One.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony презентовала бренд PlayStation Studios. Он объединит внутренние студии компании и их игры и будет запущен вместе с игровой консолью PS5 в конце 2020 года.
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