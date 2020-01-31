https://static.news.ru/photo/df85963e-4413-11ea-93e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: playwarcraft3.com

Недовольные игроки продолжают занижать пользовательский рейтинг Warcraft 3: Reforged на агрегаторе Metacritic. На момент публикации показатель стратегии составлял 0,9 баллов из 10 возможных.

Из 4491 оценок, которые поставили пользователи, более 4100 — отрицательные. Положительных оказалось всего 311, смешанных — 61. Warcraft 3: Reforged подвергся так называемому Review Bombing, когда юзеры массово занижают оценки продукту.

Гнев игроков, исходя из отзывов, связан с наличием многочисленных багов, визуальным даунгрейдом, отсутствием кат-сцен и плохой оптимизацией.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Nintendo отчиталась за девятимесячный период, закончившийся 31 декабря 2019 года. Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.