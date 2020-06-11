Разработчики Destiny не будут выпускать третью часть игры

https://static.news.ru/photo/07b0c966-abe4-11ea-9fb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: bungie.net

Компания Bungie не планирует браться за создание триквела популярного шутера Destiny 2. Об этом сообщил руководитель серии Люк Смит во время прямой трансляции, которая была посвящена новому контенту для второй части.

Смит пояснил, что команда сильно вовлечена в судьбу Destiny 2, а создавая третью часть разработчикам придётся прекратить поддерживать вторую и он предпочел бы сохранить сообщество игры вместе с новыми обновлениями и расширениями.

Не хотим начинать с нуля ради сиквела. Чтобы его сделать, нам пришлось бы прекратить поддерживать Destiny 2. По сути, игра ушла бы в небытие. Нам не нужна новая цифра на коробке, — объяснил руководитель серии Destiny.

Вторая часть сейчас доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One. До конца года шутер выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом разработчики пообещали, что она будет поддерживать 4K и 60 кадров/с. Обновить свою игру до версии следующего поколения можно будет бесплатно, пообещал Смит.

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