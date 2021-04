Раскрыты детали создания третьей части The Last of Us

Для третьей части The Last of Us уже готов план сценария, который был написан авторами The Last of Us: Part II Нилом Дракманном и Хэлли Гросс. По словам Дракманна, разработка игры ещё не идёт, но он выразил надежду, что тайтл всё же когда-нибудь выйдет.