Раскрыты детали создания третьей части The Last of Us

https://static.news.ru/photo/e71ef630-a824-11eb-ba41-96000091f725_660.jpg Фото: playstation.com

Для третьей части The Last of Us уже готов план сценария, который был написан авторами The Last of Us: Part II Нилом Дракманном и Хэлли Гросс. По словам Дракманна, разработка игры ещё не идёт, но он выразил надежду, что тайтл всё же когда-нибудь выйдет.

Он рассказал некоторые детали работы команды. Так, после подготовки каждой большой части игры разработчики берут длительный отпуск. Это помогает исследовать разные идеи. После этого перерыва создатели могут взяться как за третью часть франшизы, так и за ремейк прежних игр.

Теперь у нас есть две игры, которые, как мне кажется, говорят о чём-то универсальном, а также рассказывают очень личную историю этих персонажей. По одной игре нельзя получить представление о франшизе. С двумя играми начинает проявляться закономерность. Теперь я чувствую, что есть некоторая структура и темы, которых придётся придерживаться при создании третьей игры, — отметил он в подкасте Script Apart.

Сам Дракманн сейчас занят в съёмках экранизации игры The Last of Us. В ленте сыграют звёзды сериала «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси. Паскаль исполнит роль главного героя игры Джоэла, а 17-летняя Рэмси исполнит роль 14-летней девочки Элли. Участие актёров в съёмках подтвердил режиссёр пилотных эпизодов шоу Кантемир Балагов.

Выбор актёров вызвал волну споров в Сети. У многих пользователей возникли вопросы к латиноамериканскому происхождению Паскаля, который родом из Чили. По словам критиков, это не соответствует идентичности главного персонажа, считающегося белым американцем. Также сомнения вызвал и выбор в пользу Рамзи. Комментаторы отметили, что британка не может играть Элли из-за акцента и «лишнего» веса.