PUBG Corporation во время спецвыпуска Inside Xbox объявила о появлении поддержки кроссплатформенной игры в PlayerUnknown’s Battlegrounds. Нововведение будет доступно владельцам PS4 и Xbox One.
Игроки смогут протестировать кроссплей в конце сентября. А вот полноценный релиз функции пройдёт в начале октября.
Четвёртый сезон стартовал в PUBG 24 июля. Его трейлер вы можете увидеть ниже.
EA Sports в рамках Inside Xbox показала трейлер сюжетного режима MyCAREER баскетбольного симулятора NBA 2K20. В кампании появятся персонажи, сыгранные не только профессиональными спортсменами, но и такими актёрами, как Идрис Эльба («Лютер») и Розарио Доусон («Город грехов»).