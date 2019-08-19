Фото: PUBG Corporation

2K Sports и Visual Concepts в рамках Inside Xbox показала трейлер сюжетного режима MyCAREER баскетбольного симулятора NBA 2K20. В кампании появятся персонажи, сыгранные не только профессиональными спортсменами, но и такими актёрами, как Идрис Эльба («Лютер») и Розарио Доусон («Город грехов»).

Разработчики обещают, что поклонников серии ждут непревзойдённые графика и геймплей, инновационные режимы игры, удобная система управления и широкие возможностями персонализации. NBA 2K20 выйдет 6 сентября на PC, PS4, Xbox One...