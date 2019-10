https://static.news.ru/photo/cabfb5d4-e69b-11e9-bffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: NVIDIA

Компания NVIDIA объявила о запуске в России игрового сервиса GeForce Now. Он позволяет владельцам любых компьютеров запускать топовые игры на сервере благодаря трансляции видео на ПК.

В компании отмечают, что геймерам понадобится только Интернет от 25 Мбит/с (разрешение 1080p и 60 кадров в секунду) или от 15 Мбит/с (разрешение 720p и 30 кадров в секунду) и оформленная подписка. Первые две недели будут бесплатными, после юзеры могут оформить подписку на месяц, полгода и год.

Библиотека GeForce Now включает в себя сотни игр, включая «Метро: Исход», Fortnite, War Thunder, World of Tanks, Dead by Daylight. NVIDIA обещает низкий пинг (около 2–3 мс), но поскольку сервер платформы располагается в Москве, то комфортная игра обеспечена только в радиусе 500 км от столицы.

