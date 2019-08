Пользователь под псевдонимом KEEM заметил кое-что странное в рекомендациях — платформа вместе с трансляциями Fortnite также предлагала юзерам стрим с порно, которая успела собрать свыше 15 тысяч зрителей. Через некоторое время сам Ninja оставил в своём Твиттере ролик, в котором высказался об инциденте.

По словам Тайлера, он хотел разойтись с Twitch как «профессионал», однако в «последние пару дней на канале происходили странные вещи». Так, платформа начала рекламировать на нём каналы других авторов, что, как заявил Ninja, она не делает с другими неиграющими стримерами. Последней каплей для Ninja стал стрим с порно с русскоязычным названием, занимавший первую позицию в списке рекомендаций.

На возмущение стримера ответил генеральный директор Twitch Эммет Шир. В своих постах он обозначил, что система рекомендации помогает всем стримерам создавать новые связи в сообществе. Однако непристойное содержание, появившееся на канале Ninja, серьезно нарушило правила платформы, и Twitch заблокировала данный аккаунт до выяснения причин.

Позже Тайлер рассказал, что его бывший канал вернулся к виду обычной оффлайн-страницы.

Twitch has now reverted my channel back to how an offline page should look. Thank you.