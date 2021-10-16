Назван срок включения киберспорта в Олимпиаду

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что ещё около пяти или семи лет понадобится, чтобы включить киберспорт в программу Олимпийских игр. В беседе с РИА Новости он прокомментировал победу российской команды Team Spirit в гранд-финале чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 (The International 10).

Будет ли дополнительное денежное вознаграждение для ребят? Боюсь, к сожалению, нет, потому что вид спорта должен иметь ранг олимпийского. Когда киберспорт станет олимпийским видом спорта, тогда всё это будет, — отметил Смит.

Он уточнил, что занимается киберспортом уже 20 лет, но говорить о нём в рамках Олимпиады пока рано.

В воскресенье, 17 октября, российская команда Team Spirit победила китайских соперников PSG​​​.LGD со счётом 3-2 по картам. Команда из России заработала около 18,2 миллиона долларов. Общий призовой фонд The International 10 составлял более 40 миллиона долларов. Организация из Китая за второе место получит $5,2 млн. На третьем месте интернациональный коллектив Team Secret ($3,6 млн).