Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

https://static.news.ru/photo/b89b3ee6-ab26-11ea-96a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naughty Dog

Компания Sony Interactive Entertainment и студия Naughty Dog опубликовали релизный трейлер The Last of Us Part II («Одни из нас. Часть 2»). Ролик состоит исключительно из старых кадров.

Ранее пользователи, получившие копию игры до релиза, сообщили о содержимом патча первого дня. Обновление, весящее 4 Гб, добавит фоторежим и галереи для концепт-артов и 3D-моделей.

«Одни из нас. Часть 2» выйдет на PS4 19 июня.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс.Маркет» в преддверии презентации игр для PlayStation 5 поделился данными о спросе на игровые консоли в России. В период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года самым популярным устройством осталось PS4 Pro.