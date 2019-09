https://static.news.ru/photo/bd022334-e0f9-11e9-80fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naughty Dog

Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II. Издания поспешили поделиться своими впечатлениями от игры.

Главная героиня Элли не только заметно повзрослела, но и научилась новым трюкам: девушка теперь может полноценно прыгать, ползать и уклоняться от атак в ближнем бою. Фирменных заточек в продолжении не будет, поскольку их заменит «неразрушаемый» складной нож. Разработчики также добавили глушители, которые можно делать из найденных бутылок и которых хватает на несколько выстрелов.

Системы прокачки и крафта вернутся, но уже существенно улучшенными. Игрок вновь будет собирать по уровням записки различных персонажей, раскрывающих их истории и дополняющих лор постапокалиптического экшена. Одним из основных нововведений станет изменённый ИИ врагов, которых создатели хотят сделать более живыми — они будут называть друг друга по имени, реагировать на подозрительный шум и стараться окружить девушку в сражениях.

В The Last of Us Part II появятся новые враги. Одним из заражённых новичков станет Shambler. Разработчики называют его танком с крепкой бронёй, который постоянно преследует игрока. Заражённый может выпускать едкие облака спор, а после смерти его тело взрывается, что может нанести Элли значительный урон. Враги-люди научились использовать собак: они кардинально меняют механику игры, потому что могут выследить девушку по запаху. Таким образом студия хочет заставить игроков постоянно находиться в движении.

Кроме того, авторы решили отказаться от мультиплеера в пользу качественной кампании с сильным сюжетом. Однако, как отметили в студии, игроки могут получить что-то связанное с сетевым режимом, но не как часть The Last of Us Part II. При этом разработчики пока не могут сказать, когда и где будет выпущен проект.

