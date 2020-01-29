https://static.news.ru/photo/69e73100-427c-11ea-b13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fire-emblem-heroes.com

Шесть мобильных игр Nintendo в общей сложности заработали более $1 млрд на iOS и Android. Их общее количество загрузок также преодолело отметку в 452 млн.

Наибольший вклад внесла Fire Emblem Heroes — её доля от совокупного дохода составила 61% ($656 млн). При этом у free-to-play игры всего 18 млн загрузок. На втором месте разместилась Animal Crossing: Pocket Camp (12%, $131 млн), а третью позицию заняла Dragalia Lost (11%,$123 млн).

Доля Mario Kart Tour составила 8% ($86 млн), в то время как Super Mario Run, которая остаётся самой скачиваемой мобильной игрой Nintendo в истории (244 млн установок), — 7% ($76 млн) от общего дохода. Dr. Mario World стала была наименее популярной игрой, так как на неё пришёлся всего 1% ($4,8 млн).

Самыми щедрыми игроками оказались пользователи из Японии — 54% ($581 млн). За ними следуют юзеры из США с 29% ($316 млн), сообщает аналитическая компания Sensor Tower.

Ранее Nintendo рассказала журналистам об особенностях готовящегося к открытию тематического парка Super Nintendo World. Его посетители получат специальные браслеты, которые можно синхронизировать с приложением и использовать в некоторых активностях, писал NEWS.ru.