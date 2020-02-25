https://static.news.ru/photo/c5c2e39e-579d-11ea-9c57-fa163e074e61_660.jpg Консоль Xbox Series X Фото: xbox.com

Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).

Разработчики также используют собственную запатентованную форму технологии Variable Rate Shading (VRS), которая сможет самостоятельно определить, для какого неприоритетного объекта требуется снизить разрешение. Этот метод обеспечит более стабильную частоту кадров, не влияя на конечное качество изображения.

Как отметили в компании, DirectX Raytracing станет основой для трассировки лучей и позволит создавать реалистичное освещение и акустику в реальном временем, а также точные отражения. Процессором Xbox Series X станет кастомное решение на базе архитектуры AMD Zen 2.

Microsoft позволит владельцам консолей ставить на паузу сразу несколько игр и практически мгновенно возвращаться в них с помощью функции Quick Resume. Новинка будет поддерживать все три предыдущих поколения Xbox: игры будет запускаться с более стабильной частотой кадров и быстрым времени загрузки, а также улучшенным разрешением и визуальной чёткостью. Как уточнил производитель, для этого даже не понадобится участие разработчиков тайтлов.

Проект, который вышел и на Xbox One, и на Xbox Series X, будет совместим с обеими системами. Игрокам не потребуется покупать дополнительную копию, а сама консоль определит, какую версию необходимо установить.

Xbox Series X поступит в продажу в конце 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony использует при производстве консоли PlayStation 5 (PS5) дефицитные компоненты. Из-за этого себестоимость устройства составляет $450 за единицу.