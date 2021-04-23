Масштабное обновление Civilization VI добавило возможность гладить собак

https://static.news.ru/photo/9c524382-a446-11eb-b8c3-96000091f725_660.jpg Фото: epicgames.com

Стратегия Civilization VI получила масштабное обновление на всех платформах. Среди множества нововведений игроки оценили возможность для разведчика погладить собаку.

Соответствующая кнопка появилась при выборе юнита, сообщил пользователь Twitter с ником CanYouPetTheDog, который ведёт перечень игр, где можно гладить собак или смотреть, как кто-то из персонажей делает это. При этом если разведчика сопровождают коты, кнопка становится неактивной. При попытке нажать на неё появляется сообщение «Нельзя просто так взять и погладить кота», которое отсылает к «Властелину колец».

Following an update, you can now pet the dog in Sid Meier's Civilization VI pic.twitter.com/EcVTrZesrC — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) April 22, 2021

Также апдейт добавляет в игру три новых юнита: осадные средневековые требушеты, улучшенные средневековые мечники — латники, а также линейная пехота, которая заменяет мушкетёров в промышленную эру. Кроме того, в игре появились четыре новые карты — большая и огромная карты Средиземноморья, а также огромные обычная и политическая карты Земли.

Разработчики улучшили искусственный интеллект и исправили многочисленные ошибки.

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