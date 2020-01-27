https://static.news.ru/photo/7d3fb2c2-4105-11ea-a33c-fa163e074e61_660.jpg Gold Magnate. Фото: Wikimedia

Игрок в EVE Online в рамках благотворительной акции Gold Magnate выставил на продажу космический корабль Gold Magnate. Начальная цена лота составила $13 тысяч, но блогер Скотт Мэнли увечил ставку до одного миллиона PLEX, что эквивалентно $40 тысяч.

Yep, It happened, most expensive ship in @EveOnline history, arguably the most expensive internet spaceship ever, and the proceeds are going to Charity - thanks to Kelon Darklight for making this piece of Eve history available.

Now... to figure out how to get it somewhere safe. pic.twitter.com/u3WgkzgKG4 — Scott Manley (@DJSnM) January 26, 2020

Обе стороны заключили сделку досрочно, 26 января. По словам Мэнли, все деньги пойдут на пожертвования, а ему самому предстоит «отогнать [покупку] в безопасное место». Gold Magnate считается одним из самых редких и дорогих кораблей в EVE Online. По данным EVE University , всего было создано пять фрегатов, три из которых были уничтожены к моменту заключения сделки.

Студия CCP Games, авторы EVE Online, проводит акцию ради помощи пострадавшим от пожаров в Австралии. Разработчики переведут внутриигровые деньги в реальную и передадут их в австралийский Красный крест.

Ранее NEWS.ru рассказал, что 37 студентов Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана снялись обнажёнными для эротического календаря. Часть доходов от его продаж они перечислили организации, занимающейся помощью животным в Австралии, на территории которой бушуют природные пожары.