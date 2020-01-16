37 студентов Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана снялись обнажёнными для эротического календаря. Часть доходов от его продаж они перечислили организации, занимающейся помощью животным в Австралии, на территории которой бушуют природные пожары.
Будущие ветеринары выпустили две версии календаря — с обнажёнными девушками и молодыми людьми. Вместе с учащимися в проекте приняли участие животные: кошки, собаки, лошади, еноты, альпаки, а также хищные птицы.
Инициаторы проекта рассказали, что приложили много усилий и преодолели свои страхи,
Деньги должны приносить пользу пострадавшим животным и их реабилитации, — уточнила Вера Зоммерер.
Ранее NEWS.ru писал, что секс-шоп Geeky Sex Toys изготовил фаллоимитатор с основанием в виде карты Австралии. Вся выручка от продажи новой игрушки пойдёт на помощь в борьбе с природными пожарами в стране.
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