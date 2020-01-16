https://static.news.ru/photo/5428b8c2-383e-11ea-8a43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ann Inger Johansson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

37 студентов Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана снялись обнажёнными для эротического календаря. Часть доходов от его продаж они перечислили организации, занимающейся помощью животным в Австралии, на территории которой бушуют природные пожары.

Будущие ветеринары выпустили две версии календаря — с обнажёнными девушками и молодыми людьми. Вместе с учащимися в проекте приняли участие животные: кошки, собаки, лошади, еноты, альпаки, а также хищные птицы.

Инициаторы проекта рассказали, что приложили много усилий и преодолели свои страхи, отмечает Bild.

Деньги должны приносить пользу пострадавшим животным и их реабилитации, — уточнила Вера Зоммерер.

Ранее NEWS.ru писал, что секс-шоп Geeky Sex Toys изготовил фаллоимитатор с основанием в виде карты Австралии. Вся выручка от продажи новой игрушки пойдёт на помощь в борьбе с природными пожарами в стране.