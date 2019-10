Blizzard дисквалифицировала киберспортсмена blitzchung из-за его призыва к освобождению Гонконга во время прямой трансляции. Вскоре после этого в Сети поднялась волна возмущения, и многие пользователи даже объявили компании бойкот.

Инцидент произошёл на этапе Grandmasters, крупнейшего турнира по Hearthstone. blitzchung во время интервью с комментаторами надел маску, которую используют протестующие в Гонконге, и прокричал в камеру фразу «Освободите Гонконг! Революция нашего века!».

Blizzard практически молниеносно отреагировала на случившиеся. В заявлении компании говорится, что игрок нарушил правило турнира, гласящее, что «участие в любых действиях, которые, по собственному усмотрению Blizzard, приносят дурную славу, оскорбляют часть или группу людей или иным образом наносят ущерб репутации Blizzard» приводит к дисквалификации с турнира и лишению призовых. blitzchung также получил бан на участие в других киберспортивных событиях по Hearthstone до 5 октября 2020 года. От действий игрока пострадали и комментаторы — с ними прекратили сотрудничество.

Я ожидал такого решения от Blizzard [что меня забанят за нарушение правил]. Я думаю, что это несправедливо, но я уважаю их решение. Я не сожалею о том, что сказал, — рассказал blitzchung IGN .

Некоторые пользователи вступились за Blizzard, аргументировав это тем, что на киберспортивных площадках нет место политике. Однако немалая часть геймеров резко раскритиковали компанию и обвинили её в препятствовании свободе слова и потакании китайскими властям. Волна негодования перетекла в подразделы Reddit, где даже начали появляться сообщения с угрозами и оскорблениями. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, администраторам пришлось сделать форум приватным. Через некоторое время его вновь открыли для всех, закрепив наверху объяснение модераторов.

Во время споров в сабреддите Blizzard наблюдается значительный поток пользователей и сообщений, как вы, возможно, помните по прошлому BlizzCon. Это сопровождается большим количеством спама, нарушением правил, офтопом (сообщениями не по теме — News.ru). В то же время мы стараемся избегать цензуры разумных дискуссий. Таким образом, все обсуждения, связанные с вышеупомянутой ситуацией, пока будут находиться в этом мегапотоке, — говорится в сообщении.

Администраторы также добавили, что любая «охота на ведьм», доксинг (публикация личной информации о человеке или организации без его согласия со злым умыслом) и личные угрозы противоречат правилам сайта и по-прежнему запрещены.

Один за всех и все за одного

Пока пользователи рассказывали, как они навсегда покинут StarCraft и World of Warcraft, или сдадут виртуальные билеты на BlizzCon (хотя при этом отдельные юзеры призвали неравнодушных поддержать Гонконг на самом фестивале и выразить протест компании), к акции неожиданно присоединились сотрудники Blizzard.

Hi, @Blizzard_Ent . I will not install your client again until you decide that the right thing to do is more important than Chinese money. #BoycottBlizzard pic.twitter.com/2mTqCimVDM — Brad Glasgow (@Brad_Glasgow) 8 октября 2019 г.

В Твиттере появилась фотография монумента возле офиса компании, на котором тетрадными листками были заклеены слоганы «Думай глобально» и «Каждый голос важен».

Not everyone at Blizzard agrees with what happened.



Both the "Think Globally" and "Every Voice Matters" values have been covered up by incensed employees this morning. pic.twitter.com/I7nAYUes6Q — Kevin Hovdestad (@lackofrealism) 8 октября 2019 г.

Бойкот Blizzard поддержал и бывший сотрудник компании Марк Керн, возглавлявший команду «ванильной» World of Warcraft. Он приложил к посту в Твиттере скриншот окна отмены подписки. В качестве причины разработчик указал, что он «выступает против страха Blizzard перед Китаем и того, что она затыкает blitzchung».

В интервью The New York Times Керн заявил , что Китай — основной источник дохода для игровой индустрии, и он знал, что его сообщение в Твиттере «закроет многие двери» в карьерном плане. Однако действия компании, по словам разработчика, разбили ему сердце.

Одно дело держаться подальше от политики в играх, совсем другое — принимать жёсткие, карательные меры, направленные на умиротворение правительства, чьи ценности противоречат тому, за что традиционно выступает Blizzard, — считает Керн.

Недовольства зацепили и американских сенаторов, которые тоже раскритиковали компанию за её действия.

Blizzard показывает, что готова унижаться, чтобы угодить Коммунистической партии Китая. Ни одна американская компания не должна подвергать цензуре призывы к свободе только, чтобы срубить быстрые деньги, — считает сенатор Рон Уайден.

Сенатор Марко Рубио в свою очередь заявил, что людям, которые не живут в Китае, приходится подвергаться самоцензуре, в противном случае их увольняют или отстраняют от работы.

Китай использует доступ к рынку в качестве рычага для подавления свободы слова во всем мире. Последствия этого будут ощущаться ещё долго после того, как всех сегодняшних политиков уже не будет, — считает Рубио.

Бан blitzchung и вызванный им бойкот случился на фоне другой ситуации, также связанной с Китаем. В новом эпизоде South Park под названием Band in China авторы мультсериала Трей Паркер и Мэтт Стоун высмеяли голливудские студии, которые занимаются самоцензурой ради обширного потребительского рынка КНР. Вскоре после этого упоминания и ссылки на South Park, как сообщают пользователи, исчезли с большинства китайских платформ. Паркер и Стоун в своём стиле принесли «извинения» властям КНР.

Как и НБА, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и в наших сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию, — говорится в сообщении.

Тем временем, после дисквалификации blitzchung Blizzard так и не сделала никаких официальных заявлений о разгорающемся скандале.