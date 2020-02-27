https://static.news.ru/photo/bdf3ed62-5936-11ea-ac90-fa163e074e61_660.jpg Фото: diablo4.blizzard.com

В корпорации Blizzard рассказали о нововведениях, которые ожидают ролевую игру «Diablo 4». По словам разработчиков, пользователей ждёт новый интерфейс, а сама игра станет более мрачной.

Так, помимо классического расположения дизайна инвентаря, появится новый, в котором все показатели будут убраны влево. Такое положение будет удобнее для людей, играющих сидя далеко от экрана, сообщает «Инфореактор».

Изменения коснуться и поведения монстров. Каждый из них будет отрисован вручную в более мрачном, жёстком стиле. Даже иконки предметов станут жуткими, как будто сделанными из трупов падших врагов. У всех существ будет своё семейство архетипов, которое прописывает поведение на поле боя — боевой стиль будет меняться в зависимости от «генеалогии» монстра.

Некоторые чудовища будут наделены невероятной скоростью и ловкостью, что сделает бой неистовым.

Дата выпуска «Diablo 4» пока не сообщается. На прошлогоднем BlizzCon окно релиза было охарактеризовано как «очень нескоро».

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