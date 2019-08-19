https://static.news.ru/photo/bd04f4be-c28c-11e9-ab03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Компания Nintendo в преддверии церемонии открытия gamescom 2019 провела презентацию нескольких инди-проектов. Шутер с механикой взаимодействия со временем Superhot стал доступен владельцам Nintendo Switch.

Вместе с этим игроки также уже могут купить сборник Hotline Miami Collection, в который вошли две части знаменитой серии. До конца года на консоли также появятся:

Risk of Rain 2

Freedom Finger

Röki

Torchlight II

Youropa

The Touryst

Skellboy

EarthNight

Ori and the Blind Forest

Nintendo также рассказала и об играх, которые появятся в 2020 году — Eastward, Skater XL и Dungeon Defenders: Awakened.

В июле компания анонсировала две новые версии Nintendo Switch. Первая представляет собой полностью портативную версию консоли, а вторая будет оснащена улучшенной батареей, которая увеличивает время автономной работы.

Ранее Mojang объявила о появлении в Minecraft поддержки рейтрейсинга (трассировки лучей). Она станет доступна пользователям Windows 10 вместе с бесплатным обновлением, пишет News.ru.