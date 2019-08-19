Компания Nintendo в преддверии церемонии открытия gamescom 2019 провела презентацию нескольких инди-проектов. Шутер с механикой взаимодействия со временем Superhot стал доступен владельцам Nintendo Switch.
Вместе с этим игроки также уже могут купить сборник Hotline Miami Collection, в который вошли две части знаменитой серии. До конца года на консоли также появятся:
- Risk of Rain 2
- Freedom Finger
- Röki
- Torchlight II
- Youropa
- The Touryst
- Skellboy
- EarthNight
- Ori and the Blind Forest
Nintendo также рассказала и об играх, которые появятся в 2020 году — Eastward, Skater XL и Dungeon Defenders: Awakened.
В июле компания анонсировала две новые версии Nintendo Switch. Первая представляет собой полностью портативную версию консоли, а вторая будет оснащена улучшенной батареей, которая увеличивает время автономной работы.
Ранее Mojang объявила о появлении в Minecraft поддержки рейтрейсинга (трассировки лучей). Она станет доступна пользователям Windows 10 вместе с бесплатным обновлением, пишет News.ru.