Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Компания Nintendo в преддверии церемонии открытия gamescom 2019 провела презентацию нескольких инди-проектов. Шутер с механикой взаимодействия со временем Superhot стал доступен владельцам Nintendo Switch.

Вместе с этим игроки также уже могут купить сборник Hotline Miami Collection, в который вошли две части знаменитой серии. До конца года на консоли также появятся:

  • Risk of Rain 2
  • Freedom Finger
  • Röki
  • Torchlight II
  •  Youropa
  • The Touryst
  • Skellboy
  • EarthNight 
  • Ori and the Blind Forest

Nintendo также рассказала и об играх, которые появятся в 2020 году — Eastward, Skater XL и Dungeon Defenders: Awakened.

В июле компания анонсировала две новые версии Nintendo Switch. Первая представляет собой полностью портативную версию консоли, а вторая будет оснащена улучшенной батареей, которая увеличивает время автономной работы.

Ранее Mojang объявила о появлении в Minecraft поддержки рейтрейсинга (трассировки лучей). Она станет доступна пользователям Windows 10 вместе с бесплатным обновлением, пишет News.ru.

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