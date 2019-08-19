https://static.news.ru/photo/3c91eb90-c2bc-11e9-ba49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kojima Productions

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима на церемонии открытия gamescom 2019 представил несколько новых роликов Death Stranding. Первый посвящён персонажу по имени Мама, сыгранную Маргарет Куэлли («Оставленные»).

Второй ролик показывает героя режиссёра Гильермо дель Торо («Форма воды»), а также объясняет природу BB (Bridge Baby).

Но главным видео выступления разработчика стал геймплей. В ролике показана необычная игровая возможность, механика доставки грузов, а также небольшое камео Джеффа Кейли, игрового журналиста, учредителя премии The Game Awards и близкого друга Кодзимы.

По сюжету главному герою Сэму Бриджесу предстоит покорить смертельный и загадочный мир, полный посланников смерти, чтобы воссоединить разрушенный мир. В создании игры приняли участие Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), Мадс Миккельсен («Ганнибал»), Леа Сейду («007: Спектр») и Линдси Вагнер («Бионическая женщина»).

Death Stranding выйдет на PS4 8 ноября.

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