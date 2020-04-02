Хидео Кодзима хочет поработать над «революционным» хоррором

https://static.news.ru/photo/95017cf6-758a-11ea-bb5a-fa163e074e61_660.jpg Хидео Кодзима Фото: АГН Москва/Global Look Press

Японский разработчик Хидео Кодзима в ходе интервью с организаторами BAFTA Games Awards 2020 поделился планами на будущее. Геймдизайнер хочет поработать над хоррором, использующим революционный метод создания ужаса, который заставит игроков «не только обмочиться, но и обделаться».

Меня легко напугать, поэтому я уверен, что смогу создать что-то более ужасное, чем, возможно, другие. Я боюсь таких вещей, как темнота, и представляю тени призраков в темноте. Точно так же, как делали Хичкок или Спилберг, — поделился Кодзима.

Разработчик вместе с актёром Норманом Ридусом и режиссёром Гильермо дель Торо должен был работать над новой частью Silent Hill. Однако спустя несколько месяцев после анонса Konami отменила проект, а сам Кодзима уволился и основал собственную студию. От невышедшего хоррора остался только играбельный тизер P.T., содержащий в концовке анонсирующий ролик Silent Hills.

В ноябре 2019 Kojima Productions выпустила на PS4 дебютный проект Death Stranding, в создании которого приняли участие и Ридус, и дель Торо. Игра получила преимущественно положительные отзывы от игроков и критиков. ПК-версия cимулятора курьера станет доступна пользователям Steam и Epic Games Store 2 июня.

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