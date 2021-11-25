Геймер за пять лет отстроил в Minecraft 10-киллометровое шоссе

Пользователь Reddit с ником mattycarl поделился видеороликом, где показана дорога в популярной игре Minecraft общей протяжённостью 10 километров. Игрок рассказал, что на создание этого объекта у него ушло пять лет. Пост опубликован в ветке про Minecraft на Reddit.

В комментариях пользователи выразили своё восхищение терпением геймера, а также мастерством его творения. Многие отметили, что на разных участках дороги заметно, что по ходу строительства появлялись новые «материалы», из которых была собрана дорога, благодаря регулярным обновлениям в игре за эти пять лет.

Пост набрал почти 40 тысяч лайков, некоторые посоветовали продать сервер с дорогой фанатам игры, а другие предложили построить в конце дороги врата в ад (ред. отсылка к песне Highway to hell от AC/DC).

Ранее пользователи соцсетей массово пожаловались на многочисленные проблемы в новых играх серии GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Они потребовали от Rockstar вернуть деньги, потраченные на покупку игр. Журналисты обратили внимание на большое количество жалоб геймеров, которые приобрели игры нового издания.

По их данным, клиенты жалуются на сбои, проблемы с производительностью и невозможность фактически играть в игру на персональном компьютере. При этом Rockstar начала реагировать на жалобы геймеров и пообещала открыть форму для оформления возврата средств.