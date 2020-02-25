https://static.news.ru/photo/3ae24e82-57a6-11ea-b9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Electronic Arts (EA) отказалась от участия в конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2020 из-за опасений по поводу коронавируса COVID-19.

Внимательно следя за глобальной ситуацией с коронавирусом и недавней эскалацией случаев заболевания в новых регионах, мы решили предпринять дополнительные шаги для защиты благополучия наших сотрудников, включая ограничение всех несущественных поездок, — говорится в заявлении.

EA не только пропустит GDC 2020, но и ограничит своё участие на других мероприятиях. Каких именно, в компании не уточнили.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony и Facebook Gaming/Oculus также не будут участвовать в GDC 2020 из-за вспышки коронавируса. Американская компания перенесёт запланированную презентацию в цифровой формат.