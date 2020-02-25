Компания Electronic Arts (EA) отказалась от участия в конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2020 из-за опасений по поводу коронавируса COVID-19.
Внимательно следя за глобальной ситуацией с коронавирусом и недавней эскалацией случаев заболевания в новых регионах, мы решили предпринять дополнительные шаги для защиты благополучия наших сотрудников, включая ограничение всех несущественных поездок, — говорится в заявлении.
EA не только пропустит GDC 2020, но и
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony и Facebook Gaming/Oculus также не будут участвовать в GDC 2020 из-за вспышки коронавируса. Американская компания перенесёт запланированную презентацию в цифровой формат.
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