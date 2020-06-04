Экран с поддержкой движения Black Lives Matter появился в Modern Warfare

Системное неравенство, которое испытывает наше сообщество, вновь выходит на первый план. Call of Duty и Infinity Ward стоят за равенство и инклюзивность. Мы против расизма и несправедливости, которую терпит наше черное сообщество. Пока не произойдут перемены и Black Lives Matter (жизни чернокожих не станут важны — NEWS.ru), мы никогда не станем тем сообществом, к которому стремимся, — говорится в сообщении.
В начале июня разработчикам пришлось отложить старт новых сезонов Call of Duty: Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile из-за протестов в США. По словам создателей, сейчас наступило время для того, чтобы те, кто высказывается за равенство, справедливость и перемены, были увидены и услышаны.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Inifinity Ward намерена усилить борьбу с расизмом в Call of Duty: Modern Warfare и Warzone. Разработчики считают, что «тысяч ежедневных банов» оскорбительных ников становится недостаточно.