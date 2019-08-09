https://static.news.ru/photo/f91b2d8a-bcd6-11e9-af2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Need for Speed/Ford Focus RS 2016/CC BY 2.0/flickr.com

Компания EA запустила обратный отсчёт на официальном сайте гоночной серии Need for Speed. Разработчики готовятся к некоему анонсу, который произойдёт 14 августа в 17:00 по московскому времени.

Перед выставкой E3 2019 команда разработчиков следующей части объявила, что не покажет гонку в рамках ивента EA Play 2019. Авторам было необходимо сосредоточиться на качестве проекта, а не на рекламных мероприятиях.

Несмотря на отсутствие какой-либо дополнительной информации о новой части, её релиз всё ещё намечен на 2019 год. Соответствующая информация также содержится в последнем финансовом отчёте EA.

Ранее студия Hazelight Games рассказала о количестве проданных копий кооперативного приключенческого экшена A Way Out. Общий тираж игры превысил 2 млн экземпляров, писал News.ru.