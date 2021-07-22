Dead Space: появился первый тизер-трейлер ремейка культовой игры

На презентации выставки EA Play Live 2021 был показан первый тизер-трейлер ремейка игры Dead Space в жанре survival horror. Разработчики объяснили, что ремейк получился основательным: игра практически собрана с нуля на движке Frostbite (Battlefield, FIFA, Star Wars: Battlefront), сюжет расширен, углубился игровой процесс.

Последняя часть серии Dead Space вышла в 2013 году, с тех пор многие фанаты просили издательство EA выпустить продолжение, появилась даже петиция на сайте Change.org. Компания решила не отвечать взаимностью, а основатель серии Глен Скофилд занялся разработкой новой игры под названием The Callisto Protocol, которая, по его мнению, должна стать самой страшной игрой в истории.

Нашумевшая в своё время Dead Space получила высокие оценки критиков и была распродана 10 миллионами копий. Игра рассказывает историю инженера Айзека Кларка, который пытается выбраться из космического корабля-призрака «Ишимура», главному персонажу противостоят некроморфы — погибшие члены экипажа.

В начале июня была анонсирована новая часть Battlefield. Трейлер Battlefield 2042 привёл геймеров в восторг. Помимо динамичных сцен с массовыми боями, разработчики решили сделать поклонникам небольшой подарок в виде так называемой пасхалки: в трейлер вошёл популярный трюк.