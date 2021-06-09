Battlefield 2042: популярный трюк в новом трейлере свёл фанатов с ума

https://static.news.ru/photo/8fe8d334-c964-11eb-b3d8-96000091f725_660.jpgФото: Battlefield 2042 Key Art (Graphic: Business Wire)
Вышёл трейлер новой части популярного шутера от первого лица – Battlefield 2042, который привёл геймеров в восторг. Помимо динамичных сцен с массовыми боями разработчики решили сделать поклонникам небольшой подарок в виде пасхалки: в трейлер вошёл популярный трюк Rendezook – в ходе воздушного боя, пилот покидает кабину истребителя и с помощью базуки уничтожает технику преследователя, а затем возвращается в свой самолёт.
Battlefield 2042 trailer featured the classic rendezook from Battlefield 3 and 4, this is every manâs fantasy pic.twitter.com/oZohRAj1pc