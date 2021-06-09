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Battlefield 2042: популярный трюк в новом трейлере свёл фанатов с ума

00:02, 10 июня 2021
Фото: Battlefield 2042 Key Art (Graphic: Business Wire)

Вышёл трейлер новой части популярного шутера от первого лица – Battlefield 2042, который привёл геймеров в восторг. Помимо динамичных сцен с массовыми боями разработчики решили сделать поклонникам небольшой подарок в виде пасхалки: в трейлер вошёл популярный трюк Rendezook – в ходе воздушного боя, пилот покидает кабину истребителя и с помощью базуки уничтожает технику преследователя, а затем возвращается в свой самолёт.

Впервые трюк появился в игре 2002 года Battlefield 1942, а игрок под ником Stun_gravy возродил его в Battlefield 3. Кстати, сам геймер порадовался вновь обретённой славе.

В трейлере также анонсирован показ геймплея, который пройдёт 13 июня. 

Battlefield 2042 – шутер от первого лица, который повествует о потенциальном конфликте двух военных сверхдержав России и США, под издательством Electronic Arts. Игра выйдет осенью 2021 года. 

Ранее была анонсирована мобильная версия Battlefield, которая дебютирует на мобильных платформах iOS и Android, об этом рассказал генеральный менеджер студии DICE Оскар Габриэльсон.

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