Battlefield 2042: популярный трюк в новом трейлере свёл фанатов с ума

https://static.news.ru/photo/8fe8d334-c964-11eb-b3d8-96000091f725_660.jpg Фото: Battlefield 2042 Key Art (Graphic: Business Wire)

Вышёл трейлер новой части популярного шутера от первого лица – Battlefield 2042, который привёл геймеров в восторг. Помимо динамичных сцен с массовыми боями разработчики решили сделать поклонникам небольшой подарок в виде пасхалки: в трейлер вошёл популярный трюк Rendezook – в ходе воздушного боя, пилот покидает кабину истребителя и с помощью базуки уничтожает технику преследователя, а затем возвращается в свой самолёт.

Battlefield 2042 trailer featured the classic rendezook from Battlefield 3 and 4, this is every manâs fantasy pic.twitter.com/oZohRAj1pc — HunterTV (@itsHunterTV) June 9, 2021

Впервые трюк появился в игре 2002 года Battlefield 1942, а игрок под ником Stun_gravy возродил его в Battlefield 3. Кстати, сам геймер порадовался вновь обретённой славе.

im famous again — Anders Lodahl (@Stun_gravy) June 9, 2021

В трейлере также анонсирован показ геймплея, который пройдёт 13 июня.

Battlefield 2042 – шутер от первого лица, который повествует о потенциальном конфликте двух военных сверхдержав России и США, под издательством Electronic Arts. Игра выйдет осенью 2021 года.

Ранее была анонсирована мобильная версия Battlefield, которая дебютирует на мобильных платформах iOS и Android, об этом рассказал генеральный менеджер студии DICE Оскар Габриэльсон.