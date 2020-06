The Last of Us, локализованная в России как «Одни из нас», была законченной историей и никаких прямых намёков на продолжение Naughty Dog в тайтле не оставила. Однако коммерческий успех, множество полученных наград, включая несколько побед в номинации «Игра года», высокие оценки от сообщества и критиков и любовь поклонников и самих авторов к персонажам и миру «Одних из нас» сподвигли студию к разработке сиквела.

Вторая часть была представлена на PlayStation Experience 2016. Дебютный трейлер c песней Through The Valley в великолепном исполнении актрисы Эшли Джонсон не только произвёл фурор, но и показал, что сюжет продолжения вновь будет вращаться вокруг Джоэла и Элли.

В течение следующих трёх лет Naughty Dog неохотно делилась контентом и подробностями об игре, выпуская новый трейлер или геймплейное видео где-то раз в год и очень аккуратно рассказывая об истории, избегая важных сюжетных деталей. Первоначально сиквел должен был выйти в феврале 2020 года, но спустя месяц после анонса даты релиза разработчики решили отложить игру на несколько месяцев.

В начале 2020 года грянула эпидемия COVID-19, и многие пользователи оказались обеспокоены судьбой второй части. Как оказалось, не зря — в апреле Sony объявила об очередном переносе «Одних из нас: Часть II» на неопределённый срок. Причиной стали проблемы с логистикой, вызванные мировым кризисом.

Окончательная дата стала известна 27 апреля, и её анонс произошёл через день после того, как в Сеть утекли ролики игры. Разработчики и актёры оказались опечалены произошедшим, а часть пользователей даже начали писать директору проекта Нилу Дракманну гневные сообщения, связанные с некоторым сюжетными решениями. Sony, в свою очередь, пришлось отключить комментарии в соцсетях под материалами игры.

Как бы то ни было, «Одни из нас: Часть II» вышла на финишную прямую. NEWS.ru собрал полезную информацию об эксклюзиве для PS4 в одной инфографике. Наш обзор игры ждите вскоре после релиза игры.