https://static.news.ru/photo/d584e49c-4719-11ea-afcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: playwarcraft3.com

Компания Blizzard прокомментировала ситуацию вокруг Warcraft 3: Reforged, обновлённой версии стратегии 2002 года. Разработчики заявили, что они сожалеют, что некоторые игроки «не получили того, чего ждали».

Blizzard работает над крупным патчем, который должен решить основные проблемы: исправление визуальных эффектов при выборе классического режима, некоторых портретных анимаций, ошибок, связанных с звуком, а также пользовательского интерфейса. «Заплатка» должна выйти до конца недели.

Авторы намерены реализовать некоторые онлайн-функции. Вместе с будущими обновлениями в игре появятся рейтинговые таблицы и кланы, доступ к которым получат и пользователи, не покупавшие Reforged (они получили новый клиент на релизе тайтла).

Blizard также объяснила отсутствие изменений в кат-сценах стратегии — создатели не хотели, чтобы внутриигровые ролики слишком сильно отличались от оригинальной игры.

Игроки начали критиковать Warcraft 3: Reforged в день релиза игры, 29 января. Пользователи обрушили рейтинг стратегии на Metacritic, оставив десятки гневных комментариев о многочисленных багах и визуальном даунгрейде. Показатель снизился до 0,5 балла из 10, таким образом став худшим среди всех игр на агрегаторе.