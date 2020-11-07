BioWare показала арт к новой части Mass Effect

BioWare начала разработку новой части игры Mass Effect. В создании игры задействованы «ветераны» студии.
Никаких подробностей разработчики не раскрывают. Пока они только продемонстрировали арт, на котором изображён космический корабль, приземлившийся на поверхность неизвестной планеты,
Скоротать время в ожидании выхода новой игры фанаты трилогии о приключениях коммандера Шеппарда смогут за перепрохождением её ремастера — Mass Effect: Legendary Edition. Его выход запланирован на весну 2021 года на PC, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4.
Ремастер будет отличаться более качественными текстурами, эффектами, моделями персонажей, а также включать в себя все выходившие дополнения.
Ранее NEWS.ru писал, что CD Projekt RED за первую половину 2020 года вложила в создание игры Cyberpunk 2077 более $120 млн. Релиз игры неоднократно переносился. Ожидается, что она выйдет в свет 10 декабря.