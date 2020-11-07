BioWare показала арт к новой части Mass Effect

https://static.news.ru/photo/798b801a-21bb-11eb-8649-fa163e074e61_660.jpg Фото: BioWare

BioWare начала разработку новой части игры Mass Effect. В создании игры задействованы «ветераны» студии.

Никаких подробностей разработчики не раскрывают. Пока они только продемонстрировали арт, на котором изображён космический корабль, приземлившийся на поверхность неизвестной планеты, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Скоротать время в ожидании выхода новой игры фанаты трилогии о приключениях коммандера Шеппарда смогут за перепрохождением её ремастера — Mass Effect: Legendary Edition. Его выход запланирован на весну 2021 года на PC, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4.

Ремастер будет отличаться более качественными текстурами, эффектами, моделями персонажей, а также включать в себя все выходившие дополнения.

Ранее NEWS.ru писал, что CD Projekt RED за первую половину 2020 года вложила в создание игры Cyberpunk 2077 более $120 млн. Релиз игры неоднократно переносился. Ожидается, что она выйдет в свет 10 декабря.