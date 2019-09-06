https://static.news.ru/photo/5e87054e-d0a1-11e9-9667-fa163e074e61_660.jpg Фото: THQ Nordic/youtube.com

Компания THQ Nordic и студия Weappy анонсировали Rebel Cops. Проект представляет собой пошаговую тактическую стелс-игру, действие которой разворачивается во вселенной дилогии This is the Police.

Игрокам предстоит взять под управление отряд бывших полицейских, желающих покончить с новым преступным лидером города. Сюжетное ответвление будет сосредоточено на сражениях, которые развернутся на обширных уровнях. По словам разработчиков, на прохождение игры уйдёт 15 часов.

Rebel Cops станет доступна 17 сентября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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