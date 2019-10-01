https://static.news.ru/photo/574d4c1a-e452-11e9-b4b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NetherRealm Studios

NetherRealm Studios опубликовала новый геймпленый ролик Mortal Kombat 11. Видео посвящено Арнольду Шварценеггеру в образе Терминатора, одному из грядущих новичков ростера.

Герой может использовать в бою огнестрельное оружие, выпускать сгустки энергии и терять кожную оболочку при определённых обстоятельствах. Терминатор также с помощью одного из приёмов может отправлять противника в будущее.

Персонаж станет частью набора Kombat Pack, в который также входят Джокер, Спаун, Синдел, Шан Цунг и Ночной волк. Терминатор появится в раннем доступе 8 октября.

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