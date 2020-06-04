Авторы Modern Warfare и Warzone усилят борьбу с расизмом

https://static.news.ru/photo/8d873794-a664-11ea-b6eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: callofduty.com

Студия Inifinity Ward намерена усилить борьбу с расизмом в шутерах Call of Duty: Modern Warfare и Warzone. Разработчики считают, что «тысяч ежедневных банов» оскорбительных ников становится недостаточно.

В дальнейшем команда будет более агрессивно подходить к расистским тегам кланов, именам пользователей и другому оскорбительному контенту. Студия выделит дополнительные ресурсы для отслеживания подобных вещей, а также расширит систему репортов, чтобы увеличить общее количество банов в час.

Разработчики также добавят фильтры и больше ограничений в систему смены имён и будут наказывать систематических нарушителей постоянной блокировкой.

Ранее NEWS.ru рассказал, как игровые компании отменяют ивенты из-за протестов в США.