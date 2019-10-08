https://static.news.ru/photo/2cd7f068-e9d7-11e9-a69e-fa163e074e61_660.jpg Фото: DOOM/twitter.com

Студия id Sodtware объявила о переносе даты релиза DOOM Eternal. Шутер поступит в продажу 20 марта 2020 года.

Причина переноса стандартная для игровой индустрии — разработчикам нужно дополнительное время на полировку проекта. Команда принесла извинения сообществу и сообщила о других изменениях:

режим «Вторжение», позволяющий одному игроку оказаться в сессии другого в качестве играбельного демона, выйдет в качестве бесплатного обновления вскоре после релиза DOOM Eternal;

версия боевика для Nintendo Switch выйдет позже остальных платформ, точная дата будет озвучена позже;

за предзаказ DOOM Eternal игроки получат в подарок DOOM 64.

В конце сентября геймдиректор шутера DOOM Eternal Марти Страттон уверил, что студии удалось сделать «лучшую вещь, над которой она когда-либо работала».

Проект был продемонстрирован в рамках выставки «ИгроМир-2019». News.ru опробовал экшен, отметив, что игроков ждёт главный кандидат на звание «лучшего шутера поколения».