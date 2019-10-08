Студия id Sodtware объявила о переносе даты релиза DOOM Eternal. Шутер поступит в продажу 20 марта 2020 года.
An update on DOOM Eternal:— DOOM (@DOOM)
pic.twitter.com/2LWrfh6e4Z 8 октября 2019 г.
Причина переноса стандартная для игровой индустрии — разработчикам нужно дополнительное время на полировку проекта. Команда принесла извинения сообществу и сообщила о других изменениях:
- режим «Вторжение», позволяющий одному игроку оказаться в сессии другого в качестве играбельного демона, выйдет в качестве бесплатного обновления вскоре после релиза DOOM Eternal;
- версия боевика для Nintendo Switch выйдет позже остальных платформ, точная дата будет озвучена позже;
- за предзаказ DOOM Eternal игроки получат в подарок DOOM 64.
В конце сентября геймдиректор шутера DOOM Eternal Марти Страттон уверил, что студии удалось сделать «лучшую вещь, над которой она когда-либо работала».
Проект был продемонстрирован в рамках выставки «ИгроМир-2019». News.ru опробовал экшен, отметив, что игроков ждёт главный кандидат на звание «лучшего шутера поколения».
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