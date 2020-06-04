Авторы Battlefield V выпустили последнее обновление

Компания EA и студия DICE поделились подробностями последнего крупного обновления для шутера Battlefield V. В игре появятся две карты, девять видов оружия и шесть единиц техники.
Первая локация «Лагерь Эль-Мардж» расчитана на 64 человека и предназначена только для боёв без участия техники. Карта доступна доступен в режимах «Превосходство» и «Прорыв», а её специальные вариации — в «Командном захвате» и «Team Deathmatch».
Вторая локация представляет собой переделанный и расширенный «Прованс». На карте также смогут играть до 64 человек, но уже с техникой. «Прованс» появилась в режимах «Превосходство» и «Прорыв».
Список доступного в шутере оружия пополнился дробовиком Sjögren (бойцы поддержки), пулемётом Шоша (бойцы поддержки), пистолет M1911 с глушителем (все классы) и другими новинками. Добавленная техника
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