WhatsApp преодолел очередную значимую отметку. Пользователи загрузили Android-версию мессенджера более 5 млрд раз.
Данные учитывают и число предустановленных копий. WhatsApp стал вторым приложением после Facebook, который смог «вступить в клуб 5 миллиардов».
Приложения Facebook также оказались самыми скачиваемыми в 2019 году. WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger в общей сложности загрузили почти 3 млрд раз.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook отказывается от реализации идеи по продаже рекламы в мессенджере WhatsApp. Компания расформировала команду, искавшую наилучший способ интеграции объявлений в сервис, и удалил проделанную разработчиками работу из кода мессенджера.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен