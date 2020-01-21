https://static.news.ru/photo/96066e68-3c32-11ea-9f20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

WhatsApp преодолел очередную значимую отметку. Пользователи загрузили Android-версию мессенджера более 5 млрд раз.

Данные учитывают и число предустановленных копий. WhatsApp стал вторым приложением после Facebook, который смог «вступить в клуб 5 миллиардов».

Приложения Facebook также оказались самыми скачиваемыми в 2019 году. WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger в общей сложности загрузили почти 3 млрд раз.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook отказывается от реализации идеи по продаже рекламы в мессенджере WhatsApp. Компания расформировала команду, искавшую наилучший способ интеграции объявлений в сервис, и удалил проделанную разработчиками работу из кода мессенджера.