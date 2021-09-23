Власти оценили стоимость обеспечения работы «суверенного Рунета»

За три года власти могут направить на обеспечение работы «суверенного Рунета» 31 млрд рублей, указано в материалах к проекту бюджета. Это сопоставимо с вложениями на подключение операторов к системам блокировки запрещённого контента, пишет РБК.

Расходы на финансирование мероприятий по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента Интернета и сети связи общего пользования в 2022 году могут составить до 10,8 млрд рублей, в 2023-м — до 10,3 млрд рублей, а в 2024 году — до 9,5 млрд рублей. Такой объём финансирования предлагается заложить в программе «Информационное общество» в рамках бюджета до 2024 года.

В пояснительной записке к проекту бюджета не указано, на какие именно задачи по поддержанию устойчивого Рунета пойдут новые бюджетные ассигнования. Один из участников рынка отметил, что Роскомнадзор может распространить инфраструктуру «суверенного Рунета» не только на крупнейших операторов связи, но и на всех остальных.

Ранее операторы связи выразили беспокойство по поводу новых требований Минцифры, касающихся «суверенного Рунета». Они полагают, что нововведения ухудшат качество связи и вызовут сбои в работе. Согласно документу Минцифры, операторы несут большую часть ответственности за установку и сохранность оборудования, в том числе за ТСПУ. Оборудование предоставляется Роскомнадзором, однако сроки поставок пока неизвестны, а операторы должны уже подготовить помещения, сеть и доступ к электроэнергии, чтобы увеличить пропускную способность ТСПУ до уровня сети. Но это может сказаться на качестве услуг и отказоустойчивости Интернета.