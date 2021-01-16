В Роскачестве рассказали, когда опасно заряжать смартфон

https://static.news.ru/photo/27d3a88e-584c-11eb-b65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что опасно заряжать смартфон в ситуации, когда его батарея вздулась, если устройство сильно нагрето солнцем либо мокрое.

В случае выявления проблем с зарядкой телефона, например, он перестаёт заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения, а батарея тут не при чём, — пояснил Кузьменко в беседе с агентством ПРАЙМ.

Также проблемы с зарядкой могут быть вызваны износом и повреждением аккумулятора. Такое часто случается и в ситуации с телефоном, который роняли или используется достаточно долго, отметил эксперт. Он добавил, что проблемы с аккумулятором вызывает и использование «неродной» зарядки, особенно дешевой китайской.

Кузьменко считает, что не надо пытаться заряжать гаджет, если проблема с батареей стала ощутимой. Лучше отнести его в ремонт. Использование смартфона с проблемной батареей может привести к взрыву, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зачастую сильные морозы и конденсат, образующийся из-за перепада температур, становятся причиной поломки смартфона. О том, как правильно пользоваться гаджетом в морозные дни, рассказал эксперт сети сервисных центров Норик Аракелян. По его словам, в зимнее время года у смартфона чаще всего страдает аккумулятор. На морозе заметно снижается его способность накапливать энергию.